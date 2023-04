Ant-Man and the Wasp: Quantumania, data di uscita in digitale rivelata da un trailer

Un nuovo trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania annuncia la data di uscita del film in formato digitale e Blu-ray: sarà possibile acquistarlo a partire dal 18 aprile su piattaforme come Apple TV, Prime Video, Vudu e Movies Anywhere.

A differenza di Shazam! Furia degli Dei, disponibile da oggi in digitale, l'ultima avventura di Scott Lang con il ritorno del Kang di Jonathan Majors ha ottenuto incassi sostanzialmente inferiori alle attese, ma comunque di tutto rispetto.

A questo punto bisognerà capire come avverrà la distribuzione digitale del film in Italia, su quali piattaforme sarà disponibile nonché quando esattamente potremo vedere Ant-Man and the Wasp: Quantumania anche in streaming su Disney+.

Dopo gli eventi dei primi due capitoli della saga e soprattutto Avengers: Endgame, Quantumania vede i personaggi interpretati da Paul Rudd, Evangeline Lilly, Kathryn Newton, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer accedere al Mondo Quantico in seguito a un incidente e lì trovarsi di fronte una situazione inaspettata.

Sembra infatti che il malvagio conquistatore di mondi, Kang, sia rimasto intrappolato in quel luogo e voglia convincere Scott e i suoi amici ad aiutarlo a uscirne: ne abbiamo parlato nella recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.