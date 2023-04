Shazam! Furia degli Dei disponibile in digitale da domani, 7 aprile

Shazam! Furia degli Dei sarà disponibile in formato digitale a partire da domani, 7 aprile: la data di uscita, annunciata da Warner Bros., cade a meno di un mese dal debutto del film nelle sale cinematografiche.

Si tratta di una scelta che dice molto dei risultati ottenuti al botteghino, e in effetti si è parlato di incassi mediocri per Shazam! Furia degli Dei, il che potrebbe aver affossato il personaggio interpretato da Zachary Levi in vista del tanto discusso reboot dell'universo DC.

Per il momento le informazioni pubblicate da Warner Bros. riguardano unicamente il mercato americano, dove inizialmente il film sarà disponibile per l'acquisto in digitale al prezzo di 24,99 dollari, che diventeranno 19,99 per un noleggio di 48 ore. L'uscita in Blu-ray 4K è invece prevista per il 23 maggio.

In Italia probabilmente le condizioni di acquisto in digitale saranno simili, quantomeno nei primi giorni, dopodiché arriveranno le tradizionali opzioni di noleggio più accessibili.

Dopo l'origin story narrata nel primo capitolo, Shazam! Furia degli Dei vedrà la super famiglia di Billy Batson affrontare una minaccia inedita, rappresentata da due divinità che arrivano sulla Terra per seminare il caos.