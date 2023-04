Andor, Stagione 2: periodo di uscita e primi dettagli dalla Star Wars Celebration

La Stagione 2 di Andor è stata presentata alla Star Wars Celebration con un trailer (non ancora pubblicato in via ufficiale), il periodo di uscita e i primi dettagli: le riprese dello show sono a metà e termineranno probabilmente ad agosto, per un lancio nell'estate del 2024.

Lo sceneggiatore Tony Gilroy ha dichiarato che il fatto che la seconda stagione sia quella conclusiva ha consentito a lui e al suo team di sbloccare un grande potenziale creativo. Dopodiché, come saprete, la storia del protagonista si è conclusa nel film Rogue One: A Star Wars Story.

Lo scorso agosto lo showrunner di Andor ha detto che la serie sarebbe piaciuta a chi non è interessato alla saga di Star Wars, e a giudicare dall'accoglienza che pubblico e critica hanno riservato a questo progetto bisogna ammettere che l'obiettivo è stato centrato in pieno.

I dodici episodi della prima stagione di Andor rappresentano senza dubbio una delle produzioni più interessanti di sempre legate all'universo di Star Wars, capace di esprimere un livello qualitativo molto alto su tutti i fronti: dalla direzione alla sceneggiatura, dalle interpretazioni alla colonna sonora.

