Star Wars The Acolyte uscirà nel 2024, nuovi dettagli della serie sul lato oscuro della Forza

Durante la Star Wars Celebration sono arrivati nuovi dettagli su Star Wars The Acolyte, la serie che si concentrerà sull'ascesa del lato oscuro della Forza all'interno della Repubblica, tra cui il periodo di uscita, confermato per il 2024 su Disney+.

The Acolyte è ambientato 100 anni prima gli eventi dell'Episodio I - La Minaccia Fantasma ed è stato descritto come un mistery thriller. Una giovane ex Padawan si riunisce al suo Maestro Jedi per indagare su una serie di oscuri crimini, dietro i quali apparentemente c'è lo zampino dei Sith. La serie infatti spiegherà come si sono messi in moto gli eventi che hanno portato il lato oscuro della Forza a salire di nascosto ai vertici del potere, portando alla fine dell'Alta Repubblica.

Durante il panel, la creatrice della serie Leslye Headland (Russian Doll, Bachelorette), ha spiegato che l'idea dietro al progetto è quello di un "Frozen che incontra Kill Bill", ma dalla prospettiva dei Sith, che all'epoca erano prossimi all'estinzione.

"Volevo approfondire l'universo di Star Wars e raccontare la storia di questo mondo che amo così tanto ma dal punto di vista dei cattivi", ha dichiarato Headland. "Quello che ho proposto a Kathleen Kennedy è stato 'Frozen' che incontra 'Kill Bill'".

"Abbiamo ambientato la serie tra l'Alta Repubblica e l'inizio dei prequel. Perché è il momento in cui i cattivi sono in inferiorità numerica, sono i perdenti, quindi ci è sembrato quello giusto da mostrare per osservare questi personaggi".

Per l'occasione è stata mostrata anche un breve clip di The Acolyte, ma solo a porte chiuse, e svelato che le riprese termineranno entro il mese di maggio, salvo imprevisti.

Durante la Star Wars Celebrations sono stati annunciati tre nuovi film, incluso un sequel dell'Episodio IX, presentato il primo trailer della serie TV Ahsoka e un nuovo filmato di Indiana Jones e il Quadrante del Destino.