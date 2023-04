Indiana Jones e il Quadrante del Destino, un nuovo trailer dalla Star Wars Celebration

In occasione della Star Wars Celebration c'è stato spazio anche per un nuovo trailer di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, il nuovo film dell'archeologo più famoso del mondo in uscita nelle sale cinematografiche il 28 giugno 2023.

Il trailer riassume a grandi linee la trama della pellicola. Siamo nel 1969, nei frenetici giorni dell'Allunaggio, dove troviamo un Indiana Jones ormai prossimo alla pensione. Proprio quando sta per appendere la frusta al chiodo, il nostro archeologo verrà trascinato in una nuova movimentata avventura da Helena, la figlia di Basil, con l'obiettivo di trovare un antico manufatto, che tuttavia è nelle mire anche dell'ex ufficiale nazista Voller.

Indiana Jones e il Quadrante del destino è il quinto capitolo dell'iconico franchise di Indiana Jones, che vede il ritorno di Harrison Ford nel ruolo del leggendario personaggio. Il film è diretto da James Mangold, che tra l'altro guiderà le redini di un nuovo film di Star Wars che narrerà l'alba degli Jedi.

Nel cast troviamo anche Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell'arca perduta), Shaunette Renee Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot), Toby Jones (Jurassic World - Il regno distrutto), Boyd Holbrook (Logan - The Wolverine), Oliver Richters (Black Widow), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Animali Fantastici - I segreti di Silente).