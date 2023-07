Train Sim World 4 è in arrivo, dice un noto leaker che riporta vari dettagli

Il noto leaker billbil-kun, considerato decisamente affidabile, ha riferito varie informazioni su Train Sim World 4, nuovo capitolo della simulazione ferroviaria di Dovetail Games che sarebbe in arrivo su PC e probabilmente anche console.

Non c'è ancora un annuncio ufficiale, ma il leaker riferisce già una data d'uscita ben definita, ovvero il 26 settembre 2023, cosa che si scontrerebbe un po' l'iter standard della serie, che solitamente pone un paio d'anni di distacco tra un capitolo e l'altro, considerando che Train Sim World 3 risale al 2 settembre 2022.



Altra caratteristica peculiare della serie è, solitamente, la rimozione del capitolo precedente rispetto a quello in uscita: in sostanza, la serie Dovetail Games viaggia per sostituzione, con l'ultimo capitolo che soppianta il precedente in maniera definitiva, cosa che probabilmente indica la rimozione di Train Sim World 3 a settembre, con l'uscita del prossimo.

Questo meccanismo, se non altro, preserva gli acquisti aggiuntivi effettuati dai giocatori: in questo modo, DLC ed espansioni acquistate per il capitolo precedente continuano ad essere utilizzabili in quello successivo, cosa che dovrebbe accadere anche con Train Sim World 4. Per chi non lo conoscesse, si tratta di una simulazione di treni che riguarda tutto già che ruota attorno a tali veicoli e alle ferrovie.