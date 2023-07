The Last of Us: Naughty Dog cerca attori per diversi personaggi, dice un leaker

Stando a quanto riportato da un leaker, Naughty Dog starebbe cercando attori per diversi personaggi di un nuovo episodio di The Last of Us, ma non è chiaro se si tratti del terzo capitolo della serie o del multiplayer Fazioni.

A qualche settimana dalle voci secondo cui Sony avrebbe ridotto dimensioni e portata di quest'ultimo, la fonte ha parlato addirittura di un terzo progetto, focalizzato su di un gruppo di sopravvissuti che si sono stabiliti nella periferia di una città, stipati all'interno di una casa vittoriana che utilizzano come base operativa.

Secondo il leaker, che negli ultimi tempi ha anticipato correttamente le trame di film come Spider-Man: No Way Home e The Flash, i personaggi a cui Naughty Dog sta cercando di assegnare un interprete sono i seguenti: