Neptunia: Sisters VS Sisters arriva su Xbox, per la prima volta da Idea Factory

Idea Factory International ha annunciato il lancio di Neptunia: Sisters VS Sisters su Xbox One e Xbox Series X|S nel 2024, e si tratta della prima volta che un gioco della serie viene pubblicato dall'editore su Xbox in Nord America ed Europa.

Lanciato originariamente su PS5 e PS4 il 21 aprile 2022 in Giappone, il gioco è arrivato su PS5, PS4 e PC il 24 gennaio 2023 nel resto del mondo, con una versione Nintendo Switch che è prevista arrivare il 10 agosto 2023, ma non ha ancora una data d'uscita occidentale.

La versione Xbox sarà basata su quella PlayStation e rappresenta il primo titolo pubblicato da Idea Factory International sulla console Microsoft, cosa che dimostra una certa spinta verso i titoli nipponici da parte della casa di Redmond, a quanto pare.

Neptunia: Sisters VS Sisters è un action RPG ambientato ancora una volta nel vibrante mondo di Gamindustri. Il gameplay prevede scontri hack and flash contro orde di nemici all'interno di vari dungeon, alla ricerca di un nuovo fenomeno che sembra stia mettendo a repentaglio la vita nell'universo in questione.

Inviate a sistemare la situazione sono Nepgear e le altre candidate divine, che dovranno investigare il misterioso laboratorio abbandonato nel PC Continent, dove sembra sia emersa un'oscura minaccia. Qui, le protagoniste trovano l'Ashen Goddess che le intrappola in un sonno profondo, al cui risveglio il misterioso e inquietante dispositivo "rPhone" domina il mondo.