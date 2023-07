Persona 5 Tactica, trailer ci mostra in azione Joker, Morgana e Erina

SEGA e Atlus hanno pubblicato un nuovo trailer di Persona 5 Tactica per mostrare in azione tre personaggi giocabili: Joker, Morgana e Erina . Si tratta del primo filmato di una serie, che piano piano presenterà ai giocatori tutti i protagonisti e le loro caratteristiche uniche.

I Ladri Fantasma tornano in azione

Il video mostra non solo gli eroi presi singolarmente, ma anche usati di concerto per avere risultati ancora migliori. Non mancano attacchi speciali e una visione generale del sistema di gioco, che come saprete è uno strategico tattico ambientato nel mondo di Persona 5.

La storia di Persona 5 Tactica racconta di uno strano incidente che ha coinvolto i Ladri Fantasma, spendendoli in un bizzarro mondo governato da un regime tirannico. "In grave pericolo e circondati da un gruppo militare noto come i Legionari, i Ladri vengono salvati da una misteriosa rivoluzionaria chiamata Erina, che in cambio del suo aiuto propone loro un accordo allettante."

Erina però non sembra voler dire tutta la verità ai Ladri Fantasma, né sulla situazione, né sull'accordo. La sostanza è che Persona 5 Tactica offrirà una storia completamente nuova per gli amati personaggi di Persona 5, che dovranno impegnarsi per scatenare una rivoluzione in piena regola.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Persona 5 Tactica uscirà su PC, Xbox Series X e S, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e PS5. Chi prenoterà il gioco riceverà due oggetti digitali bonus: Orfeo Picaro e Izanagi Picaro. Il gioco sarà lanciato da subito anche su Xbox Game Pass, per la gioia degli abbonati.