Granblue Fantasy: Versus Rising, Nier è il terzo nuovo personaggio annunciato

Possiamo vedere Nier in azione nel nuovo trailer pubblicato in queste ore insieme all'annuncio del personaggio, che presenta bene proprio la nuova arrivata nel roster di combattenti.

Granblue Fantasy: Versus Rising espande il roster con il terzo nuovo personaggio annunciato in queste ore da Arc System Works per il suo picchiaduro uno contro uno e si tratta di Nier , che si presenta decisamente affascinante.

Ecco la Nier di Granblue Fantasy Versus Rising

Con la voce di Jenny Yokobori in inglese (conosciuta anche per il doppiaggio di Yoimiya in Genshin Impact) e Noriko Shitaya (stessa voce di Sakura Mato in Fate/Stay Night) in giapponese, Nier è una ragazza dotata di un potere unico.

La combattente in questione è in grado di evocare Death, una bestia primordiale, in grado di supportarla in battaglia attraverso la sua impressionante potenza. Attraverso questa, Nier è in grado di mettere insieme vari comandi da impartire a Death, in modo da eseguire delle combo devastanti.

Il trailer è giusto un brevissimo teaser, ma basta a mostrare un po' l'aspetto di Nier e di Death, a cui evidentemente è legata da un sentimento di affetto di qualche tipo. Nel frattempo, in questi giorni sono state annunciate le date della beta su PS5 e PS4 per Granblue Fantasy: Versus Rising.