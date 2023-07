Oxenfree 2: un video diario degli sviluppatori sul sistema di walkie-talkie

Già il primo Oxenfree si incentrava molto sull'uso di una radio, che poteva essere sintonizzata dalla protagonista in vari luoghi del gioco per captare frequenze con informazioni, dialoghi, musiche, ricordi e rumori vari, ma in questo caso il walkie-talkie viene usato soprattutto per espandere il sistema di dialoghi presente nel gioco.

I dialoghi di Oxenfree e seguito

Oxenfree 2: Lost Signals, così come il suo predecessore, è un'avventura narrativa fortemente incentrata sui dialoghi, attraverso i quali impariamo a conoscere i protagonisti e modifichiamo anche la storia. Questi infatti consentono una certa libertà d'azione al giocatore, che può scegliere come rispondere o non rispondere durante uno scambio con un altro personaggio, in questo modo modificando anche gli eventi.

In Oxenfree 2: Lost Signals questo sistema viene ampliato dall'uso dei walkie-talkie, che consentono di comunicare a distanza e dunque intraprendere dialoghi anche con persone che non sono fisicamente vicine. È inoltre possibile decidere se rispondere o no alle chiamate degli altri o scegliere a quali rispondere, cosa che modifica ulteriormente lo sviluppo degli eventi.

Così come nel primo capitolo, il diverso sviluppo della storia determina poi una quantità di finali differenti da scoprire. Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo al nostro provato di Oxenfree 2: Lost Signals alla Summer Game Fest.