The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom, alcuni fan non sopportano più Eleon Musk

A molti fan di The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom non piace molto Elon Musk e sono stanchi del suo comportamento, tanto da aver iniziato a usare il gioco per manifestare il loro malcontento verso l'ingombrante imprenditore, in particolare per le sue scelte su Twitter .

Tutti contro Musk

Al colmo della frustrazione, un giocatore giapponese di The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom, @chocrab_1226, ha scritto il nome di Elon Musk nel Regno di Hyrule e ha iniziato a bombardarlo. Lo sfogo non è passato inosservato, tanto da avergli fruttato i plausi di molti membri della comunità di Zelda che gravita su Twitter, con molti che ne hanno approfittato per lamentarsi dei cambiamenti del social network attualmente posseduto dal patron di Tesla.

@chocrab_1226 è un nome noto sulla scena giapponese di The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom, grazie alle numerose invenzioni che ha realizzato all'interno del gioco, tra lanciafiamme rotanti, strumenti di tortura e altro ancora.

Recentemente però ha deciso di scagliarsi contro Musk, scrivendone il nome sull'erba con il sistema di scrittura Katakana, per poi librarsi in cielo e bombardarlo. Il post ha raccolto così tanti consensi da farlo replicare, questa volta scrivendo il nome in caratteri occidentali.

Il commento di @chocrab_1226 è eloquente: "Mi piace Twitter, non mi piace Elon." Sicuramente però non si aspettava che molti lo usassero come trampolino per protestare contro le recenti decisioni di Musk e i tanti problemi che ormai affliggono il social network.