The Elder Scrolls V: Skyrim ha ora una modalità Foto, grazie a una mod

The Elder Scrolls V: Skyrim ha assolutamente bisogno di una modalità Foto, considerando il suo basarsi sull'immedesimazione e l'esplorazione di ambienti affascinanti, e una mod è finalmente giunta per garantire questa opportuna opzione per gli utenti.

Il modder powerofthree ha pubblicato una nuova mod per Skyrim sul portale Nexus Mods, chiamata giustamente "Photo Mode" e visibile a questo indirizzo. Come dice il nome stesso, il download e l'applicazione di questa mod consente di attivare la modalità fotografica in questione, aprendo nuove possibilità di intrattenimento per gli aspiranti fotografi digitali.

D'altra parte, la modalità Foto è ormai praticamente uno standard per i giochi moderni, dunque la sua presenza è praticamente attesa per ogni titolo di un certo spessore. Tuttavia, non era così fino a un po' di tempo fa, come dimostra la sua assenza da un gioco così noto come Skyrim.