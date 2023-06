Skyblivion: un video mostra i grandi progressi della mod che ricrea Oblivion in Skyrim

Il team al lavoro mod The Elder Scrolls Skyblion ha pubblicato un lungo video di approfondimento in cui parla dei progressi fatti con questo gigantesco e ambizioso progetto che mira a creare una remaster di Oblivion utilizzando l'engine di Skyrim, mostrando anche alcuni scorci delle ambientazioni e gameplay.

Nel filmato viene confermato nuovamente che il termine dei lavori e conseguente pubblicazione della mod sono previsti per il 2025. Siamo ancora molto lontani dall'uscita dunque, ma d'altro canto la mole di lavoro per realizzare questa impresa è enorme, come dimostra il video, che riassume quali parti sono state completate e quali sono ancora in lavorazione.

Ad esempio per quanto riguarda la world map è stato completato gran parte del lavoro, ma aree come West Weald e la Nibenay Valley sono ancora in una fase arretrata, e lo stesso vale anche per alcune location al chiuso, come castelli, negozi e case.

Per quanto riguarda le quest, in totale ce ne sono 199, di cui 97 sono già interamente giocabili, 25 sono in corso d'opera, mentre per le restanti 77 devono ancora iniziare i lavori. Il team sta anche importando in Skyrim tutte le meccaniche di gioco e non di Oblivion. Alcune come il meteo, i combattimenti subacquei e il crafting degli incantesimi sono già pronti, mentre altri come il sistema degli attributi e la magia sono ancora da finalizzare.

Se volete saperne di più su Skyblivion, sulle nostre pagine trovate un video gameplay di ben quattro ore che mostra in azione questa gigantesca mod.