Skyblivion: un video con 4 ore di gameplay mostra la gigantesca mod di Skyrim su Oblivion

Skyblivion torna a mostrarsi con un video gameplay molto esteso, che consente di vedere oltre 4 ore di gioco tratto da questo interessante progetto amatoriale incentrato sulla trasformazione di The Elder Scrolls IV: Oblivion utilizzando il motore grafico di Skyrim.

È un lavoro che va avanti ormai da anni, e rappresenta una sorta di total conversion mod che sfrutta Skyrim per ricostruire il capitolo precedente.

Lo stile generale, le ambientazioni e le atmosfere sono dunque quelle di Oblivion, ma il tutto è costruito su una base tecnologica più avanzata, sfruttando l'engine di Skyrim.

Il lavoro dei modder è stato notevole, portando di fatto a una ricostruzione totale del gioco, almeno per come dovrebbe mostrarsi poi il progetto completo. È interessante notare come, nonostante si tratti di fatto di un gioco precedente a Skyrim, alcune caratteristiche presenti in Oblivion siano aggiuntive rispetto a questo, come il combattimento sott'acqua.

Oltre a questo, alcune variazioni sono state applicate alle armi e al loro funzionamento, come l'Umbra Sword in grado di intrappolare l'anima di qualsiasi creatura uccisa nelle vicinanze e altro. Particolarmente spettacolare poi la resa dei reami daedrici di Oblivion, che risultano impressionanti nella nuova veste grafica.

Qualche giorno fa abbiamo visto un trailer che ha svelato l'anno di uscita dell'ambiziosa mod di Skyrim, che si farà ancora attendere a lungo: Skyblivion è infatti atteso per il 2025, ma il lavoro svolto dai modder sembra essere davvero lodevole.