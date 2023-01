The Elder Scrolls Skyblivion: un trailer svela l'anno di uscita dell'ambiziosa mod di Skyrim

Un trailer pubblicato dal team di The Elder Scolls Skyblivion svela il periodo di uscita di questa ambiziosissima mod che punta a ricreare Oblivion tramite l'engine di Skyrim. Non trattenete il fiato in attesa della versione completa: arriverà nel 2025. In ogni caso probabilmente prima del prossimo gioco ufficiale della serie Bethesda.

L'obiettivo della mod è semplice ma molto ambizioso, ovvero ricreare l'intero gioco base di The Elder Scrolls IV: Oblivion utilizzando l'engine di Skyrim, mantenendo intatto lo spirito e il gameplay dell'originale. Stando ai suoi autori, il progetto ormai ha praticamente le dimensioni di un tripla A nonostante sia portato avanti da dei volontari e i lavori ormai sono a un punto tale che si possono sbilanciare su un anno di uscita per la versione completa, prevista per l'appunto per il 2025.

"Realizzare un remake di Oblivion nel motore di Skyrim è ciò che abbiamo deciso di fare quando abbiamo avviato il progetto Skyblivion", recita il messaggio degli sviluppatori. "Realizzare giochi richiede tempo, questo vale il doppio per un progetto fatto da volontari delle dimensioni di un gioco AAA che ha richiesto anni e un team a tempo pieno per realizzarlo. Indipendentemente da ciò, vorremmo condividere con voi oggi che Skyblivion è in uno stato in cui possiamo promettere la pubblicazione nel 2025 al più tardi. Speriamo con il vostro aiuto di completare gli ultimi passi per realizzare i nostri sogni, forse anche superando le nostre stesse aspettative".

Si tratta di un progetto senza dubbio da tenere d'occhio con grande interesse. A tal proposito, vi riproponiamo in video gameplay di Skyblivion pubblicato dal team l'anno scorso, che include circa 15 minuti di gioco.