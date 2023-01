PS5: uno State of Play con giochi di terze parti in arrivo molto presto, suggerisce The Snitch

Il noto leaker The Snitch è tornato dal suo pensionamento e ha dichiarato che Sony ha in programma degli annunci relativi a uno o più giochi di terze parti, suggerendo quindi un possibile State of Play a stretto giro.

The Snitch ha condiviso la sua soffiata sul suo server Discord e successivamente è stata riportata sulle pagine di Insider Gaming, sito di Tom Henderson, altro noto insider dell'industria videoludica. Nello specifico il suo messaggio recita:

"Una fonte affidabile mi ha contattato su Twitter per dire che PlayStation è in procinto di annunciare delle cose di terze parti molto presto".

Di cosa si tratta? Difficile dirlo con precisione. Sulla base delle ultime indiscrezioni, un possibile State of Play dedicato alle terze parti potrebbe essere il palcoscenico ideale per annunciare un progetto del calibro di Metal Gear Solid Remake, di cui giusto nelle ultime ore sono circolate nuove voci di corridoio. Non è da escludere neppure il possibile reveal del misterioso Project Ooze, il gioco in sviluppo presso uno studio europeo ignoto in collaborazione con Sony XDEV, di cui è trapelato in rete un video gameplay pochi giorni fa.

Un possibile State of Play dedicato alle produzioni di terze parti potrebbe includere anche titoli già annunciati e molto attesi, come ad esempio Resident Evil 4 Remake, Silent Hill 2 Remake e Final Fantasy 16, giusto per citarne alcuni.

Staremo a vedere. Nel frattempo specifichiamo che le informazioni condivise da The Snitch, per quanto sia sia rivelato in passato una fonte molto attendibile, vanno prese al momento come dei semplici rumor, in attesa di comunicazioni ufficiali.