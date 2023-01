Classifica Steam: Hogwarts Legacy primo tra i giochi, One Piece Odyssey è fuori dal podio

Come ogni settimana SteamDB ha stilato la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam in base ai ricavi. Nella seconda settimana del 2023 (9 - 15 gennaio) troviamo come al solito al primo posto Steam Deck, seguito da Hogwarts Legacy. Call of Duty: Modern Warfare 2 chiude il podio al terzo posto.

Di seguito la top 10 di Steam, che, ricordiamo nuovamente, stilata in base ai ricavi complessivi e non le unità vendute.

Steam Deck Hogwarts Legacy Call of Duty: Modern Warfare 2 Raft Elden Ring One Piece Odyssey CS: GO Prime Status Upgrade Valve Index VR Kit High On Life Project Zomboid

Hogwarts Legacy

Ne avevamo già parlato stamani sulle nostre pagine e ora la classifica di SteamDB conferma quanto detto: Hogwarts Legacy si conferma un campione di incassi ben prima del suo debutto ufficiale. È al primo posto tra i prodotti più remunerativi di Steam grazie ai preorder, che quanto ai ricavi superano persino le vendite di Call of Duty: Modern Warfare 2.

L'unico gioco uscito questa settimana che figura in classifica è One Piece Odyssey, che tuttavia si deve "accontentare" del sesto posto subito dietro a Elden Ring, in calo rispetto alla scorsa settimana ora che sono finiti i Saldi Invernali di Steam.