Forspoken: Trofei su PS5 svelati in anticipo, nessuno è legato alla difficoltà

PowerPyx ha svelato i Trofei della versione PS5 di Forspoken con alcuni giorni di anticipo rispetto alla data uscita del gioco. Nessuno richiede di completare il gioco a un particolare livello di difficoltà, ma ci sono varie attività extra che potrebbero far lievitare il numero di ore di gioco complessive nel caso decidiate di conquistare il Platino.

La lista include 54 trofei, tra cui quello di Platino, 2 oro, 7 di argento e 44 di bronzo. 12 trofei sono legati al proseguimento della storia. Per quanto le loro descrizioni siano vaghe, abbiamo preferito non riportare la lista sulle nostre pagine, per evitare di rovinare ogni possibile sorpresa. In ogni caso se siete interessati, la trovate, al momento solo in lingua inglese, sul portale di PowerPyx.

Come accennato in apertura, nessun trofeo di Forspoken è legato alla difficoltà, quindi volendo è possibile affrontare il gioco a livello Facile e poter ottenere comunque tutti i trofei, Platino incluso. In compenso abbondano obiettivi legati a quest secondarie, attività extra e il raggiungimento di traguardi specifici, come ad esempio potenziare tutti gli incantesimi di Frey e visitare 100 punti di interesse, che per forza di cose richiederanno parecchio tempo.

Uno dei più lunghi sulla carta è "Kit and Caboodle" che richiede di ottenere ogni pezzo di equipaggiamento (escluso quelle delle missioni opzionali) e "Archivist" che richiede di completare l'archivio, fortunatamente solo all'80%. Non mancano poi Trofei legati al compimento di particolari azioni in battaglia, come ad esempio "Knock 'Em Dead", che richiede di abbattere tre o più nemici con un singolo colpo di Surge Magic.

Forspoken sarà disponibile dal 24 gennaio 2023 per PS5 e PC. Di recente sono state svelate le dimensioni della versione PlayStation e la data di inizio del preload.