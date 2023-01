Forspoken: peso del gioco su PS5 svelato, il preload sarà di aiuto

PlayStation Game Size, noto account Twitter che si occupa di svelare le dimensioni di giochi in arrivo sul PlayStation Store, ha indicato il peso di Forspoken, il gioco d'azione open world di Square Enix in uscita il 24 gennaio 2023. La versione PS5 dell'avventura peserà 87,275 GB.

Si tratta precisamente del peso della versione 1.000.001 di Forspoken. Questo significa che il peso cambierà, anche solo leggermente, con l'arrivo degli inevitabili aggiornamento successivi al lancio. Inoltre, parliamo della versione PS5: il gioco è previsto anche per PC e non sappiamo nel dettaglio quanto peserà in tale formato, anche se non ci aspettiamo cifre completamente diverse.

PlayStation Game Size ricorda anche che il pre-load di Forspoken sarà disponibile a partire dal 22 gennaio 2023, ovvero due giorni prima dell'uscita ufficiale del gioco. Se avete preordinato (o preordinerete in tempo) il gioco, potrete fare il download in anticipo e quindi scaricare con tutta calma gli 87 (e più) GB del videogame.

Forspoken è un gioco di ruolo d'azione a mondo aperto. Interpretiamo Frey, una ragazza di New York che è stata trasportata da un portale nel mondo di Athia, un regno magico dove una strana corruzione sta corrompendo creature e persone, trasformandole in mostri. A governare questo regno vi sono le Tanta, matriarche divenute malvage. Frey, con il supporto di un bracciale parlante.

Frey dispone di una serie di poteri magici elementali, che possono anche essere usati in combinazione per attivare effetti unici. Il gioco si basa molto anche sul movimento, con un sistema di parkour magico che permette alla protagonista di Forspoken di spostarsi molto rapidamente, esplorando e raccogliendo oggetti utili per le missioni e il potenziamento.

Vi lasciamo infine al nostro più recente provato di Forspoken.