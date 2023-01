Mount & Blade 2: Bannerlord, recensione del sandbox medioevale

Disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, il gioco di TaleWorlds Entertainment migliora quanto realizzato con il primo capitolo e propone decine e decine di ore di gioco in single player e multigiocatore.

Dopo lungo tempo passato in Accesso Anticipato, Mount & Blade 2 Bannerlord è arrivato, a fine 2022, in versione completa. Questo sandbox medievale ci mette nei panni di un signor (o signora) nessuno e ci dà un intero mondo da affrontare, seguendo la strada che crediamo sia più opportuna.

Si parte dal basso

Un'area di Mount & Blade 2 Bannerlord

Mount & Blade 2 Bannerlord vuole farci diventare dei re e delle regine, comandanti di regni con vassalli e interi eserciti al nostro comando. Prima di arrivarci, però, dovremo partire dal basso e imparare a sfruttare le molte, anche se alle volte non particolarmente stratificate, meccaniche a disposizione.

L'avventura, dopo un tutorial un po' troppo breve, ci lascia da soli con una manciata di denari e una generica missione di trama. Narrativamente, Mount & Blade 2 Bannerlord non è nulla di incredibile. Non aspettatevi un'epica missione con elaborati e profondi personaggi. Gli NPC sono manichini vuoti e i testi di gioco sono ripetitivi, prezzo pagato per poter avere una mappa enorme densa di città, villaggi e missioni da affrontare in ogni istante, a servizio dell'evoluzione del nostro personaggio.

Il mondo di Mount & Blade 2 Bannerlord è ampio e diviso in vari regni

Fin da subito potremo andare in ogni direzione ed esplorare ogni regione, ma non avremo i mezzi per farlo. Il primo passo è spendere i soldi per mettere in piedi una combriccola di mercenari e non rischiare quindi di essere derubati da ogni gruppo di banditi. Ottenuta la forza del numero, quindi, si ripagano i tagliagole con la loro stessa moneta e si guadagna un po' di bottino e magari dei prigionieri. Passando da un villaggio all'altro, all'interno della mappa del mondo 2D, potremo parlare con una serie di mercanti e nobili della zona, bisognosi di aiuto.

A questo punto inizia il "grinding", ovvero una costante ripetizione di piccoli compiti necessari a guadagnare risorse o anche solo mantenere gonfia la nostra borsa per essere sicuri di poter pagare il nostro gruppo di soldati.

Inizialmente un gruppetto di soldati è tutto quello che avremo a disposizione

La scala sulla quale andremo ad agire si amplierà man mano. Strette alleanze con dei regni potremo diventare vassalli, gestendo un castello e qualche villaggio. Andremo a far guerra, gestiremo (o per meglio dire attiveremo, visto che da gestire c'è poco) tratte commerciali o daremo il controllo di specifiche parti del gioco a dei compagni che avremo reclutato.

Una certa fetta di Mount & Blade 2 Bannerlord può essere gestita senza essere troppo coinvolti ed è un bene tanto quanto un male. È un male perché non è mai particolarmente approfondita e le opzioni gestionali non ci danno grande controllo. È un bene perché avremo più tempo per andare a fare guerra.