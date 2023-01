WWE 2K23: possibile data dell'annuncio ufficiale svelata da Insider Gaming

Stando alle informazioni condivise dal portale Insider Gaming, 2K è pronta ad annunciare WWE 2K23. Il reveal a quanto pare è in programma per il 31 gennaio, con la stampa che prenderà parte a un evento a porte chiuse pochi giorni prima.

Stando a Insider Gaming, 2K terrà un evento a San Antonio, Texas, il 28 gennaio 2023, lo stesso giorno in cui si svolgerà l'attesissimo evento pay-per-view Royal Rumble. Durante questa presentazione a porte chiuse i partecipanti potranno provare con mano il gioco in "match selezionati" e riceveranno tutte le informazioni del caso della prossima iterazione della serie, che a quanto pare avrà una nuova modalità.

I giocatori dovranno attendere la scadenza dell'embargo, per l'appunto fissata per il 31 gennaio 2023, giorno in cui la stampa potrà svelare le informazioni dell'evento a porte chiuse e quindi presumibilmente dell'annuncio ufficiale WWE 2K23. Non è finita qui, perché a quanto pare per il giorno dopo, il 1 febbraio è in programma un'ulteriore presentazione, in questo caso supponiamo pubblica seppur non specificato dal portale.

Un'immagine tratta da WWE 2K22

Per Insider Gaming, WWE 2K23 debutterà nei negozi per PC e console entro la fine di marzo. Secondo le voci di corridoio circolate nei mesi scorsi, pare che il team di sviluppo e la dirigenza di 2K siano alquanto soddisfatti della qualità raggiunta dal gioco, a tal punto che si aspettano un'accoglienza persino migliore del precedente capitolo. Sempre stando alle indiscrezioni, tra le novità di WWE 2K23 possiamo aspettarci delle modifiche al sistema di pinning e aggiornamenti sostanziali alle modalità MyFaction e MyGM.