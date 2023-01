Marvel Snap: la modalità Battaglia ha un periodo di uscita

Gli sviluppatori di Second Dinner hanno annunciato che l'attesa modalità Battaglia di Marvel Snap arriverà entro il 31 gennaio 2023, salvo imprevisti degli ultimi minuti, e farà parte delle novità della versione 1.0 del gioco di carte per PC e mobile.

Nella modalità Battaglia ogni giocatore comincia con 10 punti vita, che sostituiscono i cubi, e vince chi azzera quelli dell'avversario. Ogni partita si svolge in più match, dove la posta in palio è la quantità di danno che viene inflitta ai punti vita al termine del match. Di base è 2, ma facendo SNAP diventano 4, mentre un giocatore che si ritira in anticipo perde un solo punto vita. In media i match della modalità battaglia durano circa 20 minuti e durante la partita non è possibile modificare il mazzo.

Marvel Snap

L'obiettivo è quello di offrire una nuova modalità competitiva e al tempo stesso finalmente introdurre in Marvel Snap la possibilità di giocare assieme agli amici. Infatti avviando una partita della modalità Battaglia sarà anche possibile creare un codice di invito da condividere con un amico per sfidarlo.

La modalità Battaglia di Marvel Snap rientra tra le novità a breve termine in arrivo per il gioco svelate alla fine dello scorso anno da Second Dinner. In programma c'è anche la funzionalità per il cambio di nick e il supporto a nuove lingue, mentre tra gli obiettivi a medio e lungo termine troviamo Gilde e una modalità non classificata.