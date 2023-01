Hogwarts Legacy avrà 4 slot per i personaggi, non supporterà il cross-save

Come riportato sulle pagine di MP1ST, il profilo WB Games Support ha svelato alcuni dettagli riguardo a Hogwarts Legacy rispondendo alle domande dei giocatori. In particolare abbiamo appreso che potremo conservare i salvataggi di quattro personaggi differenti e che il gioco non supporterà il cross-save tra piattaforme differenti.

Per quanto riguarda la prima informazione, viene spiegato che ci sono quattro slot personaggi differenti (che guarda caso è anche il numero delle Case di Hogwarts). Ogni personaggio a sua volta avrà numerosi slot di salvataggio, nello specifico 5 per quelli automatici e 10 per quelli manuali creati dal giocatore. Questo dettaglio è stato svelato in risposta a un giocatore PC, ma supponiamo che le funzioni di salvataggio saranno le stesse per tutte le piattaforme.

Si tratta di un'ottima notizia per chi si trova nella condizione di dover condividere la propria console/PC con parenti, fidanzate/i o per chi semplicemente punta di creare un personaggio differente per ognuna delle Case di Hogwarts.

Come detto in apertura, un altro tweet invece ha confermato che Hogwarts Legacy non supporterà il cross-save tra piattaforme differenti, con la possibilità comunque di collegare più versioni allo stesso account WB Games e ottenere delle ricompense in-game in ciascuna di esse. Non è chiaro tuttavia se lo stesso vale anche per le console della stessa famiglia, come PS4 e PS5.

Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio su PS5, Xbox Series X|S e PC, dal 4 aprile su PS4 e Xbox One e dal 25 luglio su Nintendo Switch. Ecco i requisiti di sistema completi per PC.