Bulwark: Falconeer Chronicles, demo gratuita e illimitata disponibile su Steam

Disponibile su Steam la demo di Bulwark: Falconeer Chronicles, spin-off strategico di The Falconeer. Tom Sala, l'autore, l'ha pubblicata in occasione del Base Builder Fest, che è iniziato oggi 23 gennaio e finirà il 30 gennaio 2023.

La demo è stata realizzata con una versione per-alpha del gioco e non ha limitazioni, ossia si può giocare per quanto tempo si vuole senza blocchi ai contenuti. Naturalmente non c'è ancora l'intero gioco, visto che è in sviluppo, ma è sicuramente un ottimo modo per farsi un'idea di cosa ci attende nella versione finale.

Installandola potrete quindi giocare con il primo scenario, quello iniziale, e provare il tutorial, quest'ultimo ancora non definitivo. Inoltre si potrà lanciare la modalità Freebuild, che consente di costruire liberamente con risorse illimitate.

Per scaricare la demo di Bulwark: Falconeer Chronicles, non vi resta che andare sulla pagina Steam del gioco.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Bulwark: Falconeer Chronicles parla dell'amore di Tomas per la costruzione e assemblamento di fortezze e insediamenti, e intende riportare questa gioia ai giocatori. Nel gioco, i giocatori creeranno i propri insediamenti fortificati nelle terre tormentate del Grande Ursee, il mondo di The Falconeer.

Il gameplay si concentra principalmente sulla costruzione selvaggia tra i dirupi e le pareti rocciose del mondo. Elementi leggeri di gestione delle risorse, combattimento e storia daranno vita alle tue creazioni, fornendo allo stesso tempo una voce ai loro abitanti e permettendo espansioni con nuove opzioni edili esotiche.

Dai libero sfogo alla creatività e diventa il creatore del tuo bastione personale.

Per il resto vi ricordiamo che Bulwark: Falconeer Chronicles non ha ancora una data d'uscita, quindi non ci resta che aspettare per giocarci e, magari, saperne di più.