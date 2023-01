SpellForce: Conquest of Eo, data d'uscita ufficiale annunciata

L'editore THQ Nordic e lo studio di sviluppo Owned by Gravity hanno annunciato la data d'uscita ufficiale di SpellForce: Conquest of Eo: il 3 febbraio 2023. Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno strategico 4X ambientato nel mondo di Sellforce.

Il gioco uscirà con molti contenuti, visto che si parla di 80 mappe disegnate a mano con 15 ambientazioni differenti, di 100 unità, di più di 15 eroi e apprendisti, di 700 quest scritte a mano e di 100 incantesimi differenti da ricercare e usare. Come potete vedere gli sviluppatori hanno puntato moltissimo sull'evitare la generazione procedurale dei contenuti, in modo da dare un'esperienza più compatta. Vediamo il trailer con l'annuncio della data:

Per saperne di più, leggete il nostro provato di SpellForce: Conquest of Eo, in cui abbiamo scritto:

SpellForce: Conquest of Eo sembra essere un buon strategico 4X fantasy, di cui si spera venga rivista la configurabilità. Offre comunque un buon sistema di combattimento e alcune varianti interessanti in termini di esplorazione e di gestione dell'espansione territoriale, che sembrano valere il prezzo del biglietto. Insomma, ci troviamo di fronte a un titolo solido, pieno di buone qualità ma anche con qualche limite, che non vediamo l'ora di vedere nella sua forma definitiva.