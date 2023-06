Nintendo Switch: immagine ufficiale riassume i tanti giochi presentati nel Direct di giugno

I profili social di Nintendo hanno pubblicato poche ore fa un'infografica che riassume i tanti giochi che si sono avvicendati nel frizzante Direct andato in onda mercoledì 21 giugno e che sono in procinto di arrivare su Nintendo Switch nei prossimi mesi.

Per tutti i trailer e i giochi annunciati durante l'evento vi rimandiamo al nostro riassunto del Nintendo Direct di giugno 2023, mentre di seguito trovate la pratica infografica ufficiale condivisa dalla grande N.

Come possiamo vedere dal tweet qui sopra, dal remake di Super Mario RPG al nuovo platform 2D Super Mario Bros. Wonder , passando per Detective Pikachu: Il Ritorno, le versioni rimasterizzate dei primi due Pikmin e il nuovo gioco protagonista Peach, il Direct di questa settimana ha messo davvero tanta carne al fuoco, ribadendo indirettamente il concetto che per Switch è ancora troppo presto per andare in pensione e che i team della casa di Kyoto hanno ancora intenzione di supportare la console anche per il resto dell'anno e il 2024.

Vale lo stesso anche per le terze parti, visto che nei prossimi mesi arriveranno giochi molto attesi come Vampire Survivors, la raccolta Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, Sonic Superstars e lo spin-off strategico Persona 5 Tactica.