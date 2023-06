Slender Man: un nuovo gioco in sviluppo dagli autori di The Arrival, ecco il primo teaser trailer

Blue Isle Studios, gli autori di Slender: The Arrival, stanno lavorando a un nuovo gioco basato su questo inquietante personaggio immaginario. Il team ha pubblicato un primo teaser trailer, che potrete visualizzare nel post di Twitter sottostante, rimandando l'annuncio ufficiale al prossimo mese.

Come possiamo vedere il teaser non offre molte indicazioni su quello che possiamo aspettarci sul nuovo gioco di Slender Man. Il filmato mostra un buio scantinato e un inquietante figura, che potrebbe trattarsi di Charlie Matheson Jr. (uno degli antagonisti di Slender: The Arrival), guardare fisso verso la telecamera e il o la protagonista mentre sorveglia delle scale.

Dopo aver pubblicato il teaser trailer, Blue Isle Studios ha aggiornato il sito ufficiale di Slender Man: The Arrival aggiungendo un countdown che scadrà tra 32 giorni, ovvero il prossimo 28 luglio 2023, giorno in cui è lecito aspettarsi l'annuncio del nuovo progetto.

Ci sono buone probabilità che si tratti di un remake di The Arrival, visto che quanto mostrato nel teaser trailer è praticamente una delle sequenze del gioco, ma con una veste grafica completamente nuova. Per saperlo con certezza non ci resta che attendere.

Slender Man è un personaggio immaginario protagonista di racconti di genere creepypasta e che è diventato particolarmente famoso grazie a una serie di videogiochi, il primo dei quali è stato Slender: The Eight Pages, di cui The Arrival è un sequel.