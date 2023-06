Super Mario Bros. Wonder: un video mostra l'evoluzione dei giochi 2D di Mario dal 1983 a oggi

Dopo un'attesa durata anni, finalmente è in arrivo un nuovo Mario 2D, ovvero Super Mario Bros. Wonder, il nuovo platform in programma in esclusiva per Nintendo Switch e presentato pochi giorni fa al Direct di giugno 2023. Per l'occasione ElAnalistaDeBits ci propone un video che mostra l'evoluzione dei platform 2D della serie dal 1983 a oggi.

Si parte dunque dal Super Mario Bros. del 1983 (anche se il debutto videoludico di Mario è stato nel 1981 come Jumpman in Donkey Kong) continuando con i vari giochi 2D con protagonista l'idraulico baffuto e compagni usciti su NES, SNES, Wii, Nintendo DS e 3DS, Wii U e infine Nintendo Switch con Super Mario Maker 2 e Super Mario Bros. Wonder, di cui abbiamo visto il primo assaggio di gameplay durante il Direct andato in onda lo scorso mercoledì.

Vi ricordiamo che Super Mario Bros. Wonder sarà disponibile nei negozi a partire dal 20 ottobre 2023. Nel frattempo sono già aperti i preorder sull'eShop, che ha svelato le dimensioni del download.

Per ingannare l'attesa che ci separa dal lancio vi suggeriamo di leggere il nostro speciale con dettagli e prime impressioni su Super Mario Bros. Wonder.