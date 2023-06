Super Mario Bros. Wonder: svelate le dimensioni del download del nuovo platform per Switch

La sorpresa più grande arrivata durante il Direct di giugno 2023 è stata senza dubbio Super Mario Bros. Wonder, il nuovo platform 2D in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 20 ottobre 2023. I preorder sull'eShop per la versione digitale del gioco sono già aperti, il che ci dà modo anche di scoprire le dimensioni del download.

Stando a quanto riportato nell'eShop italiano, Super Mario Bros. Wonder avrà un peso approssimativo di 4,5 GB. Parliamo di dimensioni quindi tutto sommato contenute, seppur leggermente superiori agli Mario 2D approdati su Switch.

Ad esempio, New Super Mario Bros. U Deluxe occupa solo 2,57 GB, mentre Super Mario Maker si aggira sui 3,13GB complessivi. In ogni caso precisiamo che da qui al lancio il peso complessivo potrebbe variare.

Inutile dire che dimensioni maggiori non indicano per forza di cose un gioco più grande o con più contenuti, cosa che sarà possibile appurare solo in sede di recensione. L'unica cosa davvero certa al momento è che la nuova trasformazione Mario Elefante ha già conquistato il web ed è protagonista di numerose illustrazioni e meme sui social come Twitter.