AEW: Fight Forever, trailer del Deathmatch con filo spinato esplosivo e Casino Battle Royale

THQ Nordic ha pubblicato due nuovi trailer di AEW: Fight Forever che presentano le modalità di incontro Casino Battle Royale e il Deathmatch con filo spinato esplosivo, perché il semplice filo spino ovviamente non è abbastanza.

Ma partiamo dalla prima. Il Casino Battle Royale è una versione modificata della classica Battle Royale. In totale vede 21 partecipanti che entrano in gruppi di 5 in base a un sorteggio, mentre l'ultimo contendente entra da solo. Esistono anche le varianti tag team (con 10 - 15 squadre da due lottatori) e quella Trios (otto gruppi da tre), ma non sappiamo se saranno incluse nel gioco.

Il Deathmatch con filo spinato esplosivo è, come suggerisce il nome, uno match dove gli estremi del ring sono contornati da del filo spinato collegato a dell'esplosivo che detona qualora un wrestler lo sfiori, con il rischio di farsi molto, molto male (ricordiamo in ogni caso che parliamo di uno spettacolo).

Vi ricordiamo che AEW: Fight Forever sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC il prossimo 29 giugno 2023.