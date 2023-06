Super Mario RPG: prenotazione Amazon Italia disponibile, rivediamo prezzo e data di uscita

Tramite Amazon Italia potete prenotare una copia Switch di Super Mario RPG. Il prezzo è 59.99€ la data di uscita è il 17 novembre 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta anche in questo caso di una prenotazione a prezzo minimo garantito. Come sempre vi ricordiamo che questo significa che il prezzo che pagherete sarà pari alla cifra più bassa apparsa su Amazon tra il momento del vostro preordine e il momento della spedizione. La prenotazione è gratuita e può essere cancellata in qualsiasi momento prima della spedizione a costo zero. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.

Super Mario RPG è il remake del gioco SNES del 1996. Questa versione, per Nintendo Switch, propone una grafica completamente rivista in 3D, con un nuovo stile visivo e filmati aggiornati e rimodernati. Dovremo unire le forze con una serie di eroi della Via Stellare e fermare la malvagia Banda di Fabbro Magno. Potremo controllare Mario, Peach, Bowser e non solo in un gioco di ruolo a turni.