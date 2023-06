Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica avranno i sottotitoli in italiano

Sia Persona 3 Reload che Persona 5 Tactica avranno testi e menu in italiano, per la gioia di tutti gli amanti della serie Atlus nel Bel Paese.

Per quanto riguarda Persona 5 Tactica la conferma è arrivata dalla pagina Steam della versione PC del gioco, che per l'appunto segnala la presenza dell'interfaccia in lingua italiana, con doppiaggio disponibile solo in inglese e giapponese.

Le informazioni sulla localizzazione di Persona 3 Reload arrivano invece dalla pagina ufficiale di Sega Asia. Anche in questo caso il gioco potrà vantare testi in italiano e parlato in giapponese e inglese.

Anche Persona 5 Royal e le riedizioni Persona 4 Golden e Persona 3 Portable uscite a inizio anno sono localizzati nella nostra lingua, quindi in molti davano per scontato che sarebbe stato lo stesso anche per il remake di Persona 3 e lo spin-off strategico del quinto capitolo e finalmente ora è arrivata anche la conferma ufficiale.

Vi ricordiamo che Persona 3 Reload sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e Windows Store nei primi mesi del 2024. Persona 5 Tactica invece è atteso nei negozi il 17 novembre 2023 per le medesime piattaforme più Nintendo Switch. Inoltre entrambi i giochi saranno inclusi sin dal lancio nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.