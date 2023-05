The Elder Scrolls Skywind: un video gameplay per la mod remake di Morrowind con il motore di Skyrim

Skywind, la mod che ricrea The Elder Scrolls III: Morrowind utilizzando il motore di Skyrim, torna a mostrarsi in un lungo video gameplay di 20 minuti, dandoci modo di vedere i progressi fatti dal team di sviluppo in questi mesi.

Per chi non lo conoscesse, Skywind è una total conversion in sviluppo sin dal 2012 che mira a ricreare tutto il mondo di Morrowind, incluse missioni, personaggi e dinamiche di gioco, sfruttando la grafica e le capacità più avanzate del motore impiegato nel quinto capitolo della serie Bethesda.

Il video gameplay pubblicato dal team mostra lo svolgimento della missione "Il Negromante di Mawia", dove i giocatori partono da Molag Mar fino ad arrivare in un'isola remota con l'obiettivo di eliminare un elfo scuro. Si tratta di una missione presente nel Morrowind originale, dunque risulterà familiare a chi l'ha giocata, ma per l'appunto con una veste grafica completamente differente e aggiornata.

Come possiamo vedere Skywind è una mod davvero ambiziosa, ma è davvero difficile prevedere quando verrà completata, dato che i lavori ormai procedono da molti anni. Molto più vicina invece Skyblivion, una mod che similmente ricrea il mondo di Oblivion utilizzando l'engine di Skyrim, che arriverà nella versione completa nel 2025, salvo intoppi.