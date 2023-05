Assassin's Creed Mirage, il gameplay verrà presentato durante l'Ubisoft Forward?

Il gameplay di Assassin's Creed Mirage verrà presentato nel corso del prossimo Ubisoft Forward, il 12 giugno: lo riferiscono alcuni rumor riportati dal noto leaker Tom Henderson, che come sappiamo è una fonte piuttosto attendibile.

Si tratta in pratica dello stesso leak con il mese di uscita di Assassin's Creed Mirage, fissato a quanto pare ad agosto: con tempistiche così strette, è chiaro che l'Ubisoft Forward del mese prossimo sarà un'occasione imperdibile per mostrare il gioco in azione.

Più corto di Odyssey e Valhalla, Assassin's Creed Mirage proverà a riportare la serie alle sue origini, enfatizzando gli elementi stealth e limitando le dimensioni di uno scenario, quello della Baghdad del IX secolo, che sembra comunque molto affascinante.

Come sappiamo, Ubisoft ha annunciato che sarebbe stata all'E3 2023 per mostrare "tanti giochi", poi ci ha ripensato e l'intero evento è stato cancellato, ma il 12 giugno verrà appunto trasmesso un nuovo Ubisoft Forward.