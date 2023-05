Ravenlok è disponibile da oggi su Game Pass per PC, Xbox Series X|S e Xbox One

Ravenlok, l'affascinante avventura sviluppata da Cococucumber, è disponibile a partire da oggi su Game Pass per PC, Xbox Series X|S e Xbox One. Nel gioco potremo seguire le vicende di Ravenlok, appunto, una ragazza che si ritrova proiettata in un mondo magico dopo aver attraversato uno specchio incantato.

Annunciato con un trailer durante l'ultimo Xbox & Bethesda Games Showcase, Ravenlok si pone insomma come un curioso mix fra Alice nel Paese delle Meraviglie e lo stile voxel, coinvolgendoci in una missione per salvare il mondo da una regina malvagia.

Durante la campagna ci troveremo ad affrontare creature spaventose e nemici sempre più potenti, facendo leva su di un sistema di combattimento dinamico che ci consentirà di usare spada e scudo ma anche poteri magici e bombe per vincere le nostre battaglie, anche contro i micidiali boss.

Lungo il cammino incontreremo personaggi curiosi e potremo aiutarli a risolvere i loro problemi, esplorando l'affascinante Foresta dei Funghi e risolvendo gli enigmi della Casa delle Maschere, oppure scoprendo i segreti che si celano nel misterioso Labirinto.