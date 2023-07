Granblue Fantasy: Versus Rising, annunciate le date della beta su PS5 e PS4

Nello specifico, il 26 e il 27 luglio potranno accedere alla beta solo un numero di utenti limitato, scelti in maniera casuale tra quelli che effettueranno la pre-registrazione, che sarà disponibile dal 5 al 16 luglio 2023. Invece, il 28 e 29 luglio la beta di Granblue Fantasy: Versus Rising sarà accesibile per chiunque e senza limitazioni.

Cygames e gli sviluppatori di Arc System Works hanno annunciato le date della beta di Granblue Fantasy: Versus Rising su PS5 e PS4. Si svolgeranno in due tranche, una ad accesso limitato l'altra pubblica, tra il 26 luglio e il 30 luglio 2023 .

In arrivo anche un torneo ufficiale per la beta all'EVO 2023

Le novità non finiscono qui. È stato annunciato anche un torneo open beta di Granblue Fantasy: Versus Rising che si svolgerà all'EVO 2023 di Las Vegas il 4 e 5 agosto. È possibile iscrivervi sul portale Start.gg a questo indirizzo entro il 3 agosto. Per tutti gli altri probabilmente sarà possibile seguire la competizione in diretta.

Granblue Fantasy: Versus Rising è un picchiaduro realizzato da Arc System Works e basato sul celebre mondo fantasy dei GDR di Cygames. Si tratta di una versione arricchita e ampliata di Granblue Fantasy: Versus, che presenta diverse aggiunte e miglioramenti rispetto all'originale, come ad esempio personaggi inediti, meccaniche di gameplay e altro ancora.