Diablo 4: data e dettagli della Stagione 1 arriveranno la prossima settimana

Blizzard è finalmente pronta per svelare tutti i dettagli sull'attesa Stagione 1 di Diablo 4 e lo farà durante una diretta dedicata all'action RPG. Segnatevi data e orario sul calendario: l'appuntamento è fissato alle 20:00 italiane di giovedì 6 luglio 2023.

L'evento sarà condotto dal associate director Adam Fletcher. I partecipanti includono il game director Joseph Piepiora e il produttore principale del gioco Timothy Ismay. Potrete seguirlo su Twitch a questo indirizzo.

Oltre alle informazioni sulla prima stagione di Diablo 4, che dovrebbe iniziare intorno alla metà di questo mese, per l'occasione Blizzard discuterà anche dei prossimi cambiamenti e modifiche che verranno introdotti con i futuri update. Tra questi sappiamo che è in programma la possibilità di teletrasportarsi all'interno di una Spedizione da Incubo all'attivazione e inoltre verranno apportate dei cambiamenti alle Gemme, che non occuperanno più gli slot dell'inventario.