Diablo 4: le Spedizioni da Incubo presto daranno più punti esperienza

Tramite i prossimi aggiornamenti di Diablo 4 il team di Blizzard ha intenzione di modificare le Spedizioni da Incubo in modo che elargiscano un quantitativo maggiore di punti esperienza e che quindi risultino maggiormente utili per livellare i personaggi.

Questo dettaglio arriva da una lunga livestream, dove il game director Joe Shely e altri membri del team di sviluppo hanno parlato dei piani per il futuro di Diablo 4, dove tra l'altro abbiamo appreso che grazie a uno dei prossimi aggiornamenti le gemme non occuperanno più gli slot dell'inventario.

Stando alle parole di Shely, l'obiettivo è quello di rendere le Spedizioni da Incubo un'attività più efficiente rispetto ai dungeon normali. Non solo, un'altra modifica in programma permetterà di iniziare all'istante queste attività, senza dover raggiungere a piedi o a cavallo i dungeon in cui svolgono.

"Aumenteremo il quantitativo di punti esperienza che otterrete dalle Spedizioni da Incubo", ha detto il game director. "Il nostro obiettivo con questo cambiamento è quello di renderli più efficienti rispetto all'affrontare i dungeon opzionali, perché sono stati creati per avere una maggiore rigiocabilità".

"La seconda cosa che faremo è di modificare il modo in cui funzionano i sigilli, in modo che vi teletrasportino direttamente nella Spedizione da Incubo all'attivazione."

Entrambe le modifiche, stando alle parole degli sviluppatori, dovrebbero arrivare prima dell'inizio della Stagione 1 di Diablo 4, in programma per metà luglio 2023.