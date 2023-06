Sony registra un brevetto che consentirebbe ai giocatori di creare mini-game su titoli esistenti

Sony si dimostra sempre molto attiva sul fronte dei brevetti, con un'altra scoperta interessante avvenuta in questi giorni: la compagnia pare abbia registrato dei documenti per un sistema che consentirebbe ai giocatori di creare dei mini-game a partire da giochi già esistenti.

Come spesso accade con documenti di questo tipo, le descrizioni non vanno molto in profondità ma, quantomeno, in questo caso presentano un concept interessante: si tratterebbe di costruire nuovi contenuti a partire da giochi già esistenti, costruendo di fatto dei mini-game a partire da sezioni di giochi interi.

Non è ben chiaro come il tutto possa funzionare in termini tecnici e anche per quanto riguarda la gestione dei diritti, ma potrebbe trattarsi di elementi collegati direttamente ai giochi da cui derivano, magari proponendo delle sfide alternative da provare una volta concluse quelle standard.

In maniera simile agli editor dei giochi multiplayer, in questo caso si tratterebbe di proporre magari singoli livelli con alcune variazioni anche marginali, ma in grado di proporre delle nuove sfide ai giocatori e potrebbero essere create direttamente dagli utenti.

Il fatto che l'idea sia stata registrata in un brevetto ufficiale non significa che venga effettivamente realizzata con una funzionalità destinata ad arrivare su PS5, questo è chiaro, ma il concetto proposto risulta comunque molto interessante.