Final Fantasy 16: i preorder stanno schizzando alle stelle in Giappone

A quanto pare i preordini di Final Fantasy 16 stanno schizzando alle stelle in Giappone ora che mancano pochissimi giorni al lancio del nuovo gioco della serie su PS5.

Questo dettaglio arriva dall'utente Twitter Genki, che spesso in passato ha condiviso e tradotto informazioni provenienti dal Sol Levante. Ad esempio nel grafico qui sotto possiamo vedere come i preorder presso la catena di negozi COMG abbiano subito una decisa impennata la settimana scorsa dopo la pubblicazione della demo gratuita sul PlayStation Store e successivamente un ulteriore sostanzioso incremento durante il weekend, durante il quale si è svolto l'evento celebrativo pre-lancio del gioco, da cui sono arrivati anche i dettagli della patch del day-one.

Detto questo, come possiamo vedere nel secondo tweet, facendo un paragone con i precedenti capitoli della serie principale e Kingdom Hearts 3, i preorder del gioco presso la stessa catena sono decisamente inferiori. C'è da considerare tuttavia che la base installata di PS5 è piuttosto ridotta in madrepatria e che rispetto al 2016 (anno di lancio di FF15) la percentuale di acquisti in digitale è aumentata in maniera sostanziale.

Chiaramente parliamo dei dati relativi a una singola catena commerciale, per avere un quadro generale delle vendite di Final Fantasy 16 ovviamente dovremo attenderne l'uscita, in programma per il 22 giugno 2023.