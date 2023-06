Final Fantasy 16: ecco le note ufficiali della patch del day one

Contrariamente a quanto promesso in precedenza, Square Enix nei giorni scorsi ha svelato che Final Fantasy 16 riceverà una patch del day one che andrà a migliorare le performance in alcuni punti critici del gioco e risolvere alcuni bug minori. Ora grazie a Gematsu sono arrivati maggiori dettagli in merito sotto forma di note ufficiali, per quanto potrebbero essere provvisorie.

Come segnalato dal portale, le informazioni arrivano dalla livestreaming dell'evento di celebrazione del lancio del gioco realizzata per il pubblico giapponese, dove il producer Naoki Yoshida ha per l'appunto condiviso maggiori dettagli sull'aggiornamento del day one e altri piccoli dettagli interessanti, come ad esempio il fatto che inizialmente Square Enix pensava di pubblicare Final Fantasy 16 su due dischi.

Nello specifico l'update risolverà alcune magagne minori relative ai testi di gioco, un problema che causava la chiusura inaspettata dell'applicazione, un bug che potrebbe compromettere la progressione nella storia e, come già noto, migliorare le performance in vari punti del gioco. Di seguito le note tradotte in italiano:

Risolto un problema con un flag di controllo (ovvero il riconoscimento di determinate condizioni che permettono l'attivarsi o meno di determinati eventi e missioni) che rende impossibile progredire in condizioni specifiche.

Risolto un problema per il quale il gioco potrebbe chiudersi inaspettatamente in determinate circostanze.

Ottimizzate le performance in vari punti del gioco.

Risolti alcuni problemi minori dei testi.

Come detto in apertura, non sappiamo se queste sono le note definitive dell'aggiornamento del day one di Final Fantasy 16 o se ci saranno altre novità, ma propendiamo per il primo caso, considerando che la patch sarà disponibile nel giro di poche ore. In ogni caso non dovremo attendere a lungo per saperlo con sicurezza.

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy 16 sarà disponibile su PS5 a partire dal 22 giugno 2023 e che già da ora potrete iniziare l'avventura grazie alla demo gratuita sul PlayStation Store, che permette di giocare alle fasi iniziali e di trasferire i progressi nel gioco completo.