Persona 3 Reload: un nuovo trailer del remake del JRPG di Atlus

Atlus ha caricato su YouTube un nuovo trailer di Persona 3 Reload, mostrato per la prima volta durante la livestream giapponese Retttou Keisatsu Sousamou che si è svolta pochi giorni fa. Potrete visualizzare il filmato nella player sottostante.

Abbiamo usato il termine "caricato" e non "pubblicato" in quanto il video per il momento è disponibile nel canale YouTube ma come "non in elenco", ovvero è visibile solo da chi dispone un link che rimanda al filmato stesso e non è incluso nelle playlist ufficiali. La controparte localizzata in giapponese è già disponibile in rete, quindi presumiamo che anche questa versione diverrà pubblica nel giro di poche ore.

La prima parte del video mostra una versione estesa della sequenza di apertura del trailer di annuncio di Persona 3 Reload presentato all'Xbox Games Showcase, a cui seguono delle scene di esplorazione, combattimento e animate inedite.

Il video tra l'altro poche ore fa ha rafforzato le indiscrezioni che vogliono Persona 3 Reload in arrivo anche su Nintendo Switch, visto che nella descrizione anche la console portatile della grande N è indicata tra le piattaforme su cui il remake è in arrivo. Questo dettaglio in seguito è stato rimosso, quindi potrebbe trattarsi semplicemente di un errore.

Per il momento dunque Persona 3 Reload è confermato solo per PS5, PS4, Xbox Series X|S, One, PC (Steam e Windows Store) e Game Pass, con il lancio in programma per i primi mesi del 2024.