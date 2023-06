Nella recensione di Park Beyond , infatti, scoprirete che nell'ultima fatica di Limbic Entertainment , lo studio di Might & Magic VI e Tropico 6, gli strumenti messi a disposizione dei giocatori sono sempre più raffinati e, grazie ad essi, sarà possibile creare le montagne russe più folli e complesse di sempre. Quello che manca al gioco è, sorprendentemente, un pizzico di follia in più. In altre parole gli manca un po' dell'ingrediente segreto che nel gioco userete per rendere speciali le varie giostre: le impossibiliazioni.

La costruzione di parchi tematici ha sempre suscitato grande fascino negli sviluppatori di videogiochi che, non appena hanno avuto gli strumenti tecnici e hanno esaurito le fonti di ispirazioni più ovvie come le città o le ferrovie, hanno voluto creare immediatamente esperienze che consentissero di costruire le montagne russe e i parchi di divertimenti più complessi di sempre. RollerCoaster Tycoon e Theme Park sono tra i capostipiti di un genere che negli anni, grazie soprattutto ai progressi tecnologici, è diventato sempre più folle e colorato.

In questo caso, poi, il soggetto è particolarmente affascinante: nella divertente modalità campagna Park Beyond ci fa vestire i panni di un novello creatore di parchi di divertimenti che un po' per caso finisce ad aiutare un gruppo di folli e scalcagnati personaggi, impegnati a modo loro a risollevare le sorti della loro azienda. Questa modalità non è nient'altro che un lungo tutorial pensato per insegnare tutti i segreti del gioco, ma ha il pregio di essere ben strutturata (a parte qualche obiettivo o parametro che non è chiarissimo da scovare) e soprattutto ben scritta. I tanti filmati di intermezzo, oltre ad essere doppiati in un ottimo italiano , danno un tono un po' folle e scanzonato non solo ai personaggi, ma a tutta l'opera. Tra la ristrutturazione di un vecchio parco in un villaggio abbandonato alla creazione delle più folli giostre del mondo, imparerete progressivamente tutti i segreti di Park Beyond in modo da potervi fiondare nella modalità libera senza grosse difficoltà.

Il risultato finale non poteva che essere piacevole: si tratta di giochi nei quali ci si trova a dover costruire e perfezionare alcuni luoghi molti particolari e il bilanciamento di tutti i vari sistemi è pensato per far sì che ci sia sempre qualcosa da fare e da migliorare. In questo modo ci si trova spesso rapiti da un circolo virtuoso di cause-effetto che spinge ad andare avanti per delle ore senza rendersi conto che il tempo è volato.

Sotto diversi punti di vista Park Beyond assomiglia molto a Two Point Hospital : gli sviluppatori hanno preso una formula classica , l'hanno ammantata con un comparto tecnico all'avanguardia, hanno introdotto tutte quelle migliorie alla qualità delle vita necessarie in un prodotto moderno, ci hanno spruzzato sopra un pizzico di umorismo e hanno confezionato il tutto per PC e console.

Park Beyond è il sogno per i costruttori di montagne russe

Le giostre tradizionali di Park Beyond non sono molto tradizionali...

Per portare un parco tematico al successo le strade principali sono due: o concentrarsi sulle giostre tradizionali o dedicarsi anima e corpo alla creazione delle più folli montagne russe del pianeta. Nel primo caso le cose sono piuttosto semplici: le giostre "tradizionali" (tra virgolette perchè alcune sono, ovviamente, più folli del normale) hanno dimensioni e caratteristiche predefinite e tutto quello che dovrete fare sarà quello di trovar loro una posizione adeguata nel parco e tracciare un ingresso e un'uscita funzionali. Di queste giostre potrete impostare il prezzo del biglietto e alcuni altri parametri, in modo da poter controllare al meglio la loro redditività e attrattività.

Le montagne russe, invece, sono il meglio che Park Beyond ha da offrire. Si può optare per uno dei modelli preimpostati, oppure si possono usare i tanti strumenti messi a disposizione per creare gli ottovolanti più folli che si riescono a mettere assieme. Perchè è vero che ci sono a disposizione strumenti un po' sopra le righe come i cannoni, ma prima di poter aprire questo genere di giostra dovrete verificare che tutti i carrelli tornino sani e salvi al punto di partenza. Quindi niente curve eccessivamente strette o risalite troppo ripide: il vostro convoglio deve partire e tornare all'inizio della giostra. Il come è un altro discorso.

I vari binari, infatti, possono essere piegati, stortati, fatti passare attraverso montagne o cascate. Nulla è precluso al giocatore e, anzi, i comodi e potenti strumenti messi a disposizione consentono di osare sempre un po' di più. Questo non vuol dire che sia semplice creare montagne russe belle, serve una buona conoscenza di ogni pezzo e precisione nel posizionarli, ma usando le parti prefabbricate, i modelli preimpostati e un po' di pazienza sarà possibile creare percorsi folli, ma funzionanti sin da subito. Per le cesellature ci sarà tempo.

Anche perché Park Beyond mette a disposizione decine di oggetti diversi solo per abbellire il proprio parco, come staccionate, paratie e luci: potrete usarle nel modo più classico o sbizzarrirvi a posizionarle dove vi pare più opportuno. Da questo punto di vista il gioco è molto permissivo, non ci sono parametri più fini da gestire, come le linee elettriche, l'acqua o altro, quindi potrete mettere un ristorante in cima ad una montagna con una folle rampa per arrivarci e i clienti ci andranno senza grossi problemi.

Anche i negozi sono importantissimi per il successo dei parchi di Park Beyond

Oltre alle giostre, infatti, dovrete pensare ai servizi. I clienti non vorranno solo divertirsi, ma durante la giornata avranno fame, sete, si stancheranno e dovranno andare in bagno. Il vostro compito sarà anche quello di analizzare i loro bisogni e infilare tra un'attrazione e l'altra quelle strutture che pensate siano adatte alle loro esigenze.

A complicare leggermente le cose c'è la demografia: il pubblico è diviso in famiglie, adulti e adolescenti. Ogni giostra ha dei parametri specifici che attirano di più un pubblico rispetto ad un altro: il segreto di un buon parco è fornire un'esperienza il più completa possibile per un certo tipo di cliente, così da avere una tipologia di visitatori molto soddisfatti e non un insieme di persone piuttosto fredde dell'esperienza.

Punterete sui giovani, le famiglie o gli adulti?

Anche perché i visitatori soddisfatti consentiranno di far fare al vostro parco un vero e proprio salto di qualità: il loro divertimenti, infatti, riempirà un particolare parametro che a sua volta consentirà di fare azioni impossibili, o impossibiliazioni per usare il gergo coniato da Park Beyond. Dietro a questo nome si cela la possibilità di migliorare il personale o le strutture del parco in modo che rendano ancora di più. I manutentori potrebbero sbloccare un lanciafiamme grazie al quale velocizzare di molto la pulizia delle sporcizia nelle strade, i negozi impossibiliazionati avranno nuove merci, mentre le montagne russe possono sbloccare una caratteristica unica aggiuntiva. Si tratta di un modo per dare un'ulteriore mano di follia e personalità al proprio parco, anche se non stravolgerà il flusso del gioco: tutta l'euforia generata andrà bilanciata in qualche modo per non far venire le vertigini ai visitatori.