Star Ocean 2 Remake esiste e potrebbe uscire nell'autunno 2023, per un leaker

Star Ocean 2 Remake esisterebbe davvero, secondo il noto leaker NateDrake, e la sua uscita sarebbe anche piuttosto vicina, considerando che sarebbe prevista per l'autunno 2023, dunque tra qualche mese, nonostante il gioco non sia ancora stato annunciato.

Star Ocean The Second Story R è comparso con un logo dedicato sul sito ufficiale di Square Enix, ma nel silenzio totale da parte del publisher. La cosa ha fatto pensare a un errore, nel senso di un riferimento uscito prima del previsto da parte della compagnia, facendo subito scaturire le voci di corridoio.

Ad oggi non c'è stato nessun annuncio su Star Ocean The Second Story R, ma si continua a pensare che si tratti di un remake o remaster del secondo capitolo della serie di RPG nipponici ad ambientazione fantascientifica, cosa tutt'altro che impossibile.

A dare consistenza alle voci è intervenuto NateDrake sul forum ResetEra, il quale ha riferito di "non vedere l'ora che venga mostrato" e che ha "sentito cose positive" sul gioco in questione. Inoltre, ha affermato che l'uscita sarebbe prevista "più tardi nel corso dell'anno". "Questi sono i piani attuali, dovrebbe uscire per le vacanze", intendendo con holidays il periodo autunnale che va dal Ringraziamento americano al Natale.

A questo punto non resta che attendere un eventuale annuncio ufficiale da parte di Square Enix, anche per capire se si tratti di un remake o un remaster del gioco originale.