Star Ocean The Second Story R, un logo spunta sul sito ufficiale di Square Enix, annuncio in arrivo?

Tramite il sito di supporto di Square Enix è apparso un banner che mostra un logo per il gioco - ancora non annunciato - "Star Ocean: The Second Story R". Potete vedere l'immagine a questo indirizzo, ma è possibile che venga rimosso a breve. In tal caso, potete trovare l'immagine nella fonte.

Star Ocean: The Second Story è il secondo titolo del franchise Star Ocean di Square Enix, sviluppato da tri-Ace e pubblicato originariamente nel 1998 per PlayStation. Star Ocean 2 è spesso considerato uno dei migliori giochi del franchise di Star Ocean e uno dei giochi di ruolo più popolari per PlayStation.

Square Enix non ha ancora annunciato ufficialmente una nuova versione di Star Ocean: The Second Story, e non ci sono dettagli sui tempi di pubblicazione o sulle piattaforme per questo possibile remake/remaster. Tuttavia, esistono dei precedenti: nel 2019 Square Enix ha pubblicato Star Ocean: First Departure R per PlayStation 4 e Nintendo Switch, che è una riedizione della versione PSP del titolo originale di Star Ocean con una grafica aggiornata dei personaggi.

Star Ocean: Second Evolution

Il logo di oggi dice specificamente "The Second Story R", e non "Second Evolution R". Second Story è il sottotitolo della versione per PS1, mentre Second Evolution è il sottotitolo della versione per PSP del 2008. Non sappiamo cosa significhi esattamente, ma forse questa versione (di nuovo, non annunciata ufficialmente) potrebbe essere basata sull'originale Star Ocean 2, piuttosto che sul suo remake per PSP.

Va anche notato che nel 2015 Square Enix ha pubblicato Second Evolution per PlayStation 4 e PlayStation Vita, ma solo in Giappone come titolo digitale. Sebbene all'epoca si trattasse di un semplice port con risoluzione aumentata, non è mai stato pubblicato in occidente nonostante il gioco originale fosse già tradotto. La presenza della "R" nel titolo però fa intuire che quello del logo non sia un semplice port ma probabilmente, come detto, un remake/remaster. Dovremo attendere che Square Enix sia pronta a condividere informazioni in merito.