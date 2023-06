Panasonic Mini Led MX950 e MX940: le caratteristiche della nuova gamma 4K della casa nipponica

I dettagli dei modelli MX950 e MX940

Alla classica gamma LED, per il 2023 Panasonic ha deciso di introdurre anche nuovi TV 4K Mini Led

Il modello di punta MX950 è l'unico con tecnologia Mini Led e utilizza un pannello Quantum Dot; la gamma MX940, invece, utilizza pannelli 4K Full Array Local Dimming. Come prevedibile l'immagine dell'MX950 è decisamente migliore, con contrasto maggiore, neri più profondi e meno bleeding.

Entrambi possono però contare sull'apprezzato processore HCX Pro AI e supportano i formati HDR (High Dynamic Range) più diffusi, come Dolby Vision IQ2 e HDR 10+ Adaptive, e sono dotati dell'ultima versione del sistema operativo My Home Screen 8.0 che supporta i principali servizi di video streaming ed è stato potenziato con le funzionalità myScenery e nuove funzioni di accessibilità.

Panasonic ha infatti collaborato con la Federazione Tedesca dei Ciechi e degli Ipovedenti per aggiungere impostazioni per gli utenti con difficoltà uditive e visive già nelle fasi iniziali della configurazione. Inoltre, è prevista una funzione che aiuta le persone con disabilità visiva a imparare l'uso dei pulsanti tramite un feedback uditivo. Si potranno controllare i TV MX950 e MX940 usando solo la voce con l'assistente Alexa integrato o con i device che supportano Google Assistant.

Pur non integrando tutte le novità dei modelli OLED MZ2000 e MZ1500, i TV MX950 e MX940 possono comunque contare sulla modalità Game Extreme di Panasonic. Come avevamo già visto nell'articolo dedicato alle opzioni gaming della gamma 2022, Game Extreme riduce all'istante latenza e input lag, e si aggiunge al supporto all'HDMI 2.1 e ad AMD Freesync Premium. Manca la modalità True Game, ma ci sono le nuove opzioni audio: la modalità audio RPG (Role-Playing Game) è progettata per offrire un'esperienza completamente immersiva, mentre la modalità FPS (First-Person Shooter), grazie al suono surround, offre un'individuazione precisa degli altri giocatori, che promette di riprodurre fedelmente anche i suoni più lievi, come il rumore di passi.

Sempre lato audio entrambi i TV sono dotati di Dolby Atmos, mentre l'MX950 può contare sul Dynamic Theatre Surround Pro4 di Panasonic, che utilizza un sub-woofer integrato per offrire bassi più profondi e potenti senza l'esigenza di un sistema di diffusori separato.