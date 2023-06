L'Iran ha presentato il suo nuovo computer quantistico, ma sembra essere una scheda ARM a basso costo

Dall'Iran arriva lo strano caso dell'annuncio del primo computer quantistico sviluppato dalla Repubblica Islamica, che sembra però essere tutt'altro, in verità: nella fattispecie, pare si tratti di una scheda ARM disponibile a basso costo anche su Amazon.

Con grandi fanfare, Habibollah Sayyari, coordinatore dell'Esercito della Repubblica Islamica (ed ex-comandante della Marina), insieme all'Università delle Scienze Marine e delle Tecnologie "Imam Khomeini", ha svelato quello che ha definito il "primo prodotto dell'algoritmo di elaborazione quantistica".

In base a quanto riferito dalle alte cariche dello Stato in questione, dovrebbe trattarsi di una nuova scheda in grado di elaborazioni quantistiche, che l'apparato militare iraniano dovrebbe utilizzare per "rilevare navi e proteggere dai disturbi alla navigazione" attraverso "algoritmi quantistici".

Tuttavia, quella mostrata nelle foto ufficiali che circolano in rete sembra essere tutt'altro: si tratterebbe infatti di una scheda di sviluppo FPGA basata su processore ARM, costruita dall'azienda Diligent, degli Stati Uniti.

La scheda ARM presente su Amazon è assolutamente identica al "computer quantistico" iraniano

La "ZedBoard" è disponibile anche su Amazon al prezzo di 589 dollari, dotata di un processore ARM dual-core Cortex A9, 512MB di RAM DDR3 e 256GB di spazio di archiviazione, qualcosa di alquanto distante dalle caratteristiche di un computer quantistico.

Tra le sue funzioni standard ci sono operazioni di processing video, controllo di motori, accelerazione software, sviluppo su Linux e Android e altro, ma difficilmente tra queste c'è anche l'elaborazione di algoritmi quantici per scopi militari.