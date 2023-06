Starfield ha già una recensione negativa da un utente su Metacritic: review bombing preventivo?

Sembra che il review bombing da parte degli utenti su Metacritic sia iniziato presto per Starfield, considerando che il sito aggregatore ospita già una prima recensione utente negativa per il gioco Bethesda, stranamente.

Ovviamente non è una cosa da prendere seriamente in considerazione, ma è curioso, se non altro, notare come Metacritic abbia consentito la registrazione di un primo voto a Starfield a distanza di tre mesi dalla sua uscita, fissata solo per il 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X|S.



Questo, ovviamente, al di là dello scarso valore che si può attribuire alla valutazione di "0" data dall'utente in questione: nel più classico stile del review bombing, il giudizio espresso è un confuso rant su Bethesda e la sua volontà di far soldi sulle spalle dei giocatori, il cui collegamento con Starfield non è del tutto chiaro.

Se non altro, questo fa un po' capire qual è il sentimento attuale per il gioco di Bethesda: dopo il lungo deep dive moltissimi sono rimasti particolarmente colpiti e convinti della bontà di Starfield, che sembra un titolo veramente colossale, ma non mancano ovviamente le critiche.

Queste si concentrano in particolare sulla dichiarazione dei 30 fps scelti per la versione console, ma anche su altri aspetti del gioco, diventato oggetto di critica anche probabilmente a causa della sua essenza di esclusiva, rispetto ai precedenti titoli Bethesda.