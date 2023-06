Starfield: risoluzione e frame-rate su Xbox Series X|S annunciati da Bethesda

Durante un'intervista successiva alla spettacolare presentazione di Starfield di ieri, Todd Howard di Bethesda ha chiarito risoluzione e frame-rate del gioco su Xbox Series X e Xbox Series S.

Starfield avrà una risoluzione di 4K su Xbox Series X e di 1440p su Xbox Series S, non sappiamo ancora se dinamica in entrambi i casi, anche se questa eventualità è probabile. Per quanto riguarda il frame-rate, il gioco andrà a 30 fps sia su Xbox Series X che su Xbox Series S, con Howard a riferire che il blocco imposto su tale performance è stato deciso per favorire la stabilità.

"Credo che non sarà una sorpresa, dati anche i nostri giochi precedenti, quale sia il nostro obiettivo", ha riferito Howard. "Considerando questi open world giganteschi e dinamici, con tanti dettagli dove tutto può succedere. Volevamo raggiungere un tale livello anche in questo caso", ha spiegato Howard.

"È 4K su X e 1440p su S, l'abbiamo bloccato a 30 fps, perché volevamo garantire la massima fedeltà e che ci fossero dentro tutte le caratteristiche possibili, non volevamo sacrificare aspetti del gioco". La cosa non stupisce più di tanto, considerando le dimensioni veramente colossali di questo RPG, come è stato illustrato più nel dettaglio anche durante il recente video deep dive con tutti i dettagli andato in scena dopo l'Xbox Games Showcase 2023.

"Fortunatamente in questo caso, il gioco gira molto bene, spesso raggiunge livelli superiori ai 30, in certi casi arriva a 60 fps. Tuttavia, su console, abbiamo imposto il blocco perché preferiamo che mantenga una certa stabilità". Questo, probabilmente, apre però la possibilità di performance superiori su PC, nel caso si abbia un hardware adeguato, visto che Howard qui parla specificamente delle console.

Starfield uscirà il 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X|S, disponibile al day one su Xbox Game Pass. I preordini sono aperti da ieri sera, anche per la ricca Constellation Edition.